"قوى عاملة البرلمان": الدولة تبذل جهودا جبارة لحماية حقوق العمالة

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من العاملين في قطاع السياحة تضرروا في المرحلة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران والسياحة حول مستوى العالم.





وأشار "وهب الله"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه منذ بداية انتشار أزمة كورونا عقد مجلس النواب حوارا مجتمعيا بحضور رجال الأعمال والغرف التجارية والسياحية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، لبحث سبل مواجهة هذه الأزمة.





وأوضح أن المتضررين من السياحة تحصلوا على أموال من خلال صندوق الطوارئ، مضيفًا أن كل إدارات الفنادق والشركات السياحية المتضررة أرسلت جوابات لوزارة القوى العاملة من أجل صرف إعانات من صندوق الطوارئ.





وأشاد وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية حقوق العمال الغير منتظمة والعادية والعملين في كافة قطاعات السياحة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حوافز وحزم استثمار جيدة لأصحاب الأعمال السياحية من أجل الإبقاء على العمالة وعدم تخفيض الرواتب.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.



