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بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:16 م
مايا خليفة وعمرو واكد
مايا خليفة وعمرو واكد
مي مرسي
تلقى جمهور الفنان الهارب عمرو واكد صدمة منذ إعلان الإعلان التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "رامي"، والذيظهر فيه الفنان عمرو واكد.

وظهر في نفس إعلان المسلسل ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني مايا خليفة، وتسبب ظهورها في الإعلان مع عمرو واكد صدمة الجمهور بسبب مشاركته في عمل مع فنانة إباحية بعد مشاركته في عمل إسرائيلي.

ونشر الكاتب محمد أمير صورة للفنان عمرو واكد مؤكدا مشاركته في هذا العمل مع الفنانة الإباحية مايا خليفة، وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا "فككوا بقا من دراما رمضان وياسمين صبري وريهام حجاج وأمينة خليل الخ، عمرو واكد السنادي عدى كل التوقعات وبعد ما طلع مع سكارليت من كام سنة طالع المرادي في الجزء الجديد من مسلسل رامي بيمثل أودام مين؟ أيوا زي ما سمعت كده مايا خليفة لقل الوحش".

يذكر أن الفنانة مايا خليفة هي ممثلة افلام إباحية،امريكية من أصل لبناني، وتعتبر أشهر وأغنى ممثلة في هذا المجال، ومسلسل "رامي" هو مسلسل تدور فكرته حول تقديم فكرة طيبة عن العرب في أمريكا.

وكان الفنان عمرو واكد قد حكم عليه في قضية التهرب الضريبي بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب تهربه من سداد 312 ألف و963 جنيه وذالك عن أفلام قد شارك بها.

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