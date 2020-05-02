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سفرة اليوم التاسع من رمضان.. مسقعة باللحمة وبطاطس محمرة

السبت 02/مايو/2020 - 04:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
تستعرض "الفجر"، يوميًا في رمضان، طريقة عمل أكلات صحية وشهية، مُختارة بعناية لقرائنا الأعزاء، متمنين لهم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.

وفي سفرة اليوم التاسع من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، وكبيبة بطاطس وسلطة زبادي وعصير الليمون، بوصفات سهلة ومقادير بسيطة.

تحضير المسقعة باللحمة المفرومة:
كيلو باذنجان رومى
نصف كيلو فلفل أخضر رومى
نصف كيلو لحم مفروم معصج
ربع كيلو طماطم 
2 حبة بصل مفروم ناعم
2 ملعقة سمن
ملح وفلفل أسود وشطة حسب الرغبة 
زيت لقلي الباذنجان

تحضير المسقعة باللحمة المفرومة
نقشر الباذنجان على شكل دوائر ونضعه في الماء والملح حتى لا يتغير لونه، ثم نقطع الفلفل الأخضر الى شرائح بالطول، ونقوم بتقطيع الطماطم الى مكعبات صغيرة.
تحضير الصلصة
نشوح البصل على النار مع ملعقة السمن الى أن يذبل، ونضيف كمية الفلفل الأخضر وقلبيه مع البصل حتى يتغير لونه قليلا، ونقوم بإضافة مكعبات الطماطم ونقلبهم مع البصل والفلفل الأخضر، ثم نضيف القليل من الماء والملح والفلفل.

نترك الصلصة تتسبك، ثم نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة المعصجة.

تحضير الباذنجان 
نصفي الباذنجان جيدا من الماء والملح، ونقلي الباذنجان في الزيت الساخن وقلبيه الى ان يأخذ لونا ذهبيا، انقليه في مصفاة حتى نتخلص من الزيت الزائد أو مناديل مطبخ، ثم نقلى الفلفل الأخضر مع مراعاة عدم احتراقه مجرد أن يذبل وانقليه على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ نقوم بإحضار قالب بايركس.

نرص طبقة من الباذنجان، ثم نرص فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم، وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل وأخيرا نقوم بإضافة الصلصة على الوجه ثم ندخل القالب للفرن حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

مقادير البطاطس المحمرة

كيلو بطاطس
فنجان صغير من الخل
ماء ملح

تحضير البطاطس المحمرة
قومي بتقطيع البطاطس على شكل أصابع متساوية واغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة ضعي الخل، ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق.

يمكن أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لدقيقتين صفي البطاطس من الماء ثم اقليها بشكل عادي بشرط غزارة الزيت جدًا 

مقادير سلطة الزبادي
3 أكواب من الزبادي
ثمرة خيار
فص ثوم
زعتر وشبت وزيت زيتون

قشري الخيار وقطعيه مكعبات قطع صغيرة جدا، واضغطي على الخيار في المصفاه لتصفية المياه جانبا، وافرمي الثوم جيدا مع قليل من زيت الزيتون والملح
اخلطي الزبادي مع الخيار في وعاء، وضيفى خليط الثوم، ثم ضعي التوابل حسب الرغبة.

مقادير بالليمون بالنعناع
4 حبات ليمون متوسط الحجم
أوراق حزمة واحدة من النعناع (من الممكن الزيادة على حسب الرغبة)
لتر ماء مثلج (4 أكواب كبيرة)
سكر (حسب الرغبة)

عصير بالليمون بالنعناع
نقشر الليمون ونقوم ه كل واحدة إلى 4 أجزاء، ونخلط الليمون المقطع ونصف حزمة أوراق النعناع ونصف لتر ماء مثلج ونصف كمية السكر في الخلاط الكهربائي، ونضع عليه مصفاة ونصب خليط ليمون بالنعناع في الإناء حتى يتم تصفيته، ونترك عصير الليمون بالنعناع السائل في الإناء ونعيد باقي كمية الليمون الموجودة في المصفاة إلى الخلاط ونضيف إليها نصف حزمة أوراق النعناع ونصف لتر ماء مثلج ونصف كمية السكر ونشغل الخلاط مرة اخرى على السرعة المتوسطة حتى تختلط المكونات وتصبح سائلة.

نصفي الكمية الثانية من خليط ليمون بالنعناع فوق كمية الأولى المصفاة ليصبح عصير الليمون بالنعناع جاهز، ونقدمه مع مكعبات الثلج.

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