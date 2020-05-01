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"مش أقل من الأجانب".. رئيس مناعة عين شمس يكشف جاهزية المصريين لـ"عزل كورونا المنزلي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن العزل المنزلي لمصابي فيروس كورنا يكون للمرضى التي تظهر عليهم أعراض بسيطة وبالتالي يمكن علاجهم ومتابعة حالتهم في المنزل مع العزل واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عقبة، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن العزل المنزلي لمصابي كورونا مطبق بالفعل في مصر للحالات التي تعاني من أعراض تنفسية بسيطة مع المتابعة مع وزارة الصحة عبر الأرقام التي أعلنت عنها.

وأكد رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن دول عديدة طبقت العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا لقوة الجهاز المناعي لدى مواطنيها وايضًا لعدم استيعاب المستشفيات مع ازدياد اعداد الحالات، مشيرًا إلى أن مناعة المصريين ليست أقل من مناعة مواطني أي دولة على مستوى العالم، لذا لا ضرر ولا خوف من العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وأوضح أن العزل المنزلي يتم تطبيقه من خلال عزل المصاب في غرفه خاصة على حدا مع وجود حمام خاص له وأغراض خاصة ومطهرات مع ارتدائه ماسك وقفاز، والأخذ في الاعتبار بمتابعة الحالة في حال التحسن أو ظهور أحد علامات شدة المرض، وذلك لتجنب انتقال العدوى لباقي أفراد الأسرة.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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