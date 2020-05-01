أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ذهب زين الى المنطقة السكنية المميزة ويختار اللاعب رقم 4، ويشاهد مباراة الملاكمة ويفوز اللاعب 4 ويكسب زين كمال ب17 وحدة.



ويذهب الفنان أحمد مجدي الذي يجسد دور سميح أرسلان، ويسأل زين سميح 17 وحدة تساوي كام ليرد سميح 70، ويخبره زين أنه أتي من التكتل ليقول له سميح أنه من الأفضل انه جاء لأن حياة التكتل صعبة.



ثم يتفاجئ زين أن والد سميح رئيس شركة انيرجي كو، وينصدم زين ويسألوا أن كان والده يعرف بسكن سميح في الواحة ليقول له انه بالطبع لانه يسكن معه.



ويطلب سميح أرسلان من زين أن عليه المجي لحضور مباراة الشهر القادم لان زين فاز بهذه المباراة وهو لا يحب الخسارة.



يذهب زين الى جرسون المطعم ويطلب منه أن يقص له حكاية الواحة، ثم يقول له هذا الرجل أنه جرسون فقط ولا يعلم بشئ.





ثم يخبره زين أنه كسب 17 وحدك وسوف يعطيه له اذا سرد له القصة ثم يعطيه الجرسون معاد لمقابلته غداً.



يحقق الظابط مؤنس مع صباح ويسألها لماذا سرقت وعيه لتفصح له عن حبها لزين، ويسألها عن مكعب الطاقة الذي صنعوا زين وتقول انها لا تعلم شئ ليستغرب مؤنس وأن والدها كان يعمل في هذا الشئ، ويخبرها أنها ستعمل معهم في انيرجي كو اذا ثبتت براءتها وأن أفصحت له عن المكان الأصلي لوعي زين يتركها تذهب بيتها وتبكي صباح كثيرا رافضة عملها في المصنع.



يتصل غفران بمراد المحروق ويسألوا عن عزيز وأنه متهم بسرقة وعي زين وأن الأمن لم يعثر على شئ مع صباح وأنه من الممكن أن يكون عزيز لديه نسخات عديدة.





ويأخذ عزيز سعادة معه ليهربوا قبل القبض عليهم ويراقبوا الفنان محمد فاروق شيبة ويبلغ مراد المحروق ويطلب أن يستكمل مراقبة له.



ويقترح مراد المحروق على غفران أن يخطف زين ولا ينسى انه السبب في قتل واحد من رجالته.



ويذهب الفنان عبد الرحيم كمال للسوبر ماركت ويشتري بعض الاشياء القليلة، ويقول له صاحب المكان اذا محتاج شئ يقول له وانه مثل ابنه ليرفض الفنان عبد الرحيم كمال ويبكي.



ثم يذهب الى حفيده وأصدقاءه وتقول ريناد أنه يجب عليهما مساعدته، وتقوم بالفعل لتساعده وترفض الطعام وتسكت أخواتها وأن جدها ابراهيم مريض وعليهم البحث عن عمل حتى لا يتسببوا لهم في مشاكل وعليهم الذهاب من وراء خالد.



وتستعد ريناد وأخواتها لترك المنزل بعد ذهاب الجد ابراهيم لصلاة الفجر ويشاهدهم الجد ابراهيم ويبكي كثيراً.



ينتظر روبوت زين اتصال صباح لكي يذهب معها ولكن صباح محجوزة بعد التحقيق معها من مؤنس، ويخرج الروبوت بمفرده.



يتصل زين بزوجته رضوى والتي هي سوفت وير وليست زوجته الحقيقية كما يعتقد ويسرد لها أنه قلق ويشعر أنه متراقب وتحاول زوجته تعرف منه وتحاول اقناعه أن لا يقلق نفسه وتطمئنوا على نفسها وابنها.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.