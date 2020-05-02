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الهيئة الإنجيلية تستقبل قوافل الخير "تحيا مصر" بديوان محافظة المنيا
السبت 02/مايو/2020 - 05:14 ص
ماريان ناجى
استقبلت الهيئة القبطية الانجيلية، بمقر ديوان عام محافظة المنيا، حافلات الخير والتي تحتوي على ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم، ضمن نشاط مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، التي أطلقها صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنظمة، والتي تستهدف منها الهيئة الانجيلية نحو 7000 أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في 32 مجتمع محلى فى محافظه المنيا، بمشاركة أكثر من ٣٠ جمعية تنمية مجتمع، بجانب ١٥٠ متطوعًا من الشباب.
ومن المقرر أن تتم عملية التخزين بمقر "أطسا سنتر" للهيئة الإنجيلية، وبدء التسليم والتوزيع، اعتبارا من صباح اليوم السبت، على أن تستمر لمده ثلاثة ايام لمنع التكدس، ولإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشهد استقبال الحافلات مساء الجمعة، بمقر اطسا سنتر للهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، والدكتوره رشا مهدي، مقرر المجلس القومي للإسكان، والأستاذ أحمد حافظ منسق صندوق تحيا مصر بالمنيا، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذ ناصر صادق مدير مكتب الهيئة القبطية الانجيلية بمحافظة المنيا، وكل من ماريان جورج ونبيل عزت وماجد بولس من فريق عمل التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية.
كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد شاركت تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صندوق تحيا مصر صباح ، الجمعة، في 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن مشاركة الهيئة تأتي ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنظمة، وتستهدف الهيئة نحو 7000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في 32 مجتمع محلى فى محافظه المنيا، بمشاركة أكثر من ٣٠ جمعية تنمية مجتمع، بجانب ١٥٠ متطوعًا من الشباب، باجمالي ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم".
كما شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
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