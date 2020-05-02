الهيئة الإنجيلية تستقبل قوافل الخير "تحيا مصر" بديوان محافظة المنيا

استقبلت الهيئة القبطية الانجيلية، بمقر ديوان عام محافظة المنيا، حافلات الخير والتي تحتوي على ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم، ضمن نشاط مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، التي أطلقها صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنظمة، والتي تستهدف منها الهيئة الانجيلية نحو 7000 أسرة، من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في 32 مجتمع محلى فى محافظه المنيا، بمشاركة أكثر من ٣٠ جمعية تنمية مجتمع، بجانب ١٥٠ متطوعًا من الشباب.





ومن المقرر أن تتم عملية التخزين بمقر "أطسا سنتر" للهيئة الإنجيلية، وبدء التسليم والتوزيع، اعتبارا من صباح اليوم السبت، على أن تستمر لمده ثلاثة ايام لمنع التكدس، ولإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وشهد استقبال الحافلات مساء الجمعة، بمقر اطسا سنتر للهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، والدكتوره رشا مهدي، مقرر المجلس القومي للإسكان، والأستاذ أحمد حافظ منسق صندوق تحيا مصر بالمنيا، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذ ناصر صادق مدير مكتب الهيئة القبطية الانجيلية بمحافظة المنيا، وكل من ماريان جورج ونبيل عزت وماجد بولس من فريق عمل التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية.



