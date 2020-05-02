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أمين نقابات "عمال مصر": السياحة أكثر القطاعات تضررًا بالأزمات
السبت 02/مايو/2020 - 05:20 ص
هدى عبدالرازق
قال ممدوح حمدي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، إن كافة الدول المتقدمة التي لها باع كبير في قطاع السياحة كثير من العاملين في هذا القطاع فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.
وأوضح "حمدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بالأزمات منذ الأعمال الإرهابية في الأقصر حتى ثورة 25 يناير وفيروس كورونا حاليًا، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يوفر 10% من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الدولة والقيادة السياسية ووزارتي القوى العاملة والسياحة كانوا سباقين بإصدار قرار إيقاف ترخيص أي منشأة سياحية تقوم بفصل العمالة الغير منتظمة منها، لافتًا إلى أن الشركات والفندق متعددة الجنسيات في الفترة الأخيرة بدأت تعتمد على العمالة غير المنتظمة بدلًا من الدائمة لكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا وحازمًا في هذه المسألة.
وأكد أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، أن الدولة لا تريد إيقاف عمل المنشآت السياحية بل تدعمها وتساعدها بالتطوير من أجل زيادة العمالة وتخفيض عدد البطالة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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