أمين نقابات "عمال مصر": السياحة أكثر القطاعات تضررًا بالأزمات

قال ممدوح حمدي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، إن كافة الدول المتقدمة التي لها باع كبير في قطاع السياحة كثير من العاملين في هذا القطاع فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.





وأوضح "حمدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بالأزمات منذ الأعمال الإرهابية في الأقصر حتى ثورة 25 يناير وفيروس كورونا حاليًا، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يوفر 10% من الموازنة العامة.





وأشار إلى أن الدولة والقيادة السياسية ووزارتي القوى العاملة والسياحة كانوا سباقين بإصدار قرار إيقاف ترخيص أي منشأة سياحية تقوم بفصل العمالة الغير منتظمة منها، لافتًا إلى أن الشركات والفندق متعددة الجنسيات في الفترة الأخيرة بدأت تعتمد على العمالة غير المنتظمة بدلًا من الدائمة لكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا وحازمًا في هذه المسألة.





وأكد أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، أن الدولة لا تريد إيقاف عمل المنشآت السياحية بل تدعمها وتساعدها بالتطوير من أجل زيادة العمالة وتخفيض عدد البطالة.



