أحمد فلوكس :"والدي كان رافضًا عملي بالفن"

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أوضح الفنان أحمد فلوكس عن أنه كان من الممكن أن يحصل على فرصة أكبر من خلال عمله في مجال الفن إذا لم يكن والده فنانًا.



تحدث أحمد فلوكس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنه لم يعمل في الفن عن طريق والده،لأنه كان رافضًا عمله في ذلك المجال،مُشيرًا إلى أنه خريج كلية الإعلام قسم تسويق، وأن والده كان يريده أن يعمل في مجال البزنس والشركات وهو ما يعمل به حاليًا، لأن مجال الفن من وجهة نظره لم يعد كما كان في السابق.



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.