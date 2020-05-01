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"جوتيريس": جائحة كورونا سببت "مخاوف لا توصف لكبار السن

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:15 م
أنطونيو جوتيريس
أنطونيو جوتيريس
وكالات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو  جوتيريس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم".

وأشار "جوتيريس، في رسالة بالفيديو، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام، وخمسة أضعاف المتوسط العالمي لمن هم فوق الـ80.

وقال: "بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة".

وأضاف جوتيريس: "من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية".

وقال إن "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر".


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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