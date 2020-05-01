كارمن لبس تساعد حبيبها السابق وتنازل ديانا عن حقها في ميراث زوجها.. أبرز أحداث الحلقة 8 من بالقلب

Advertisements

انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل بالقلب وهو من بطولة كارمن لبس وبديع أبو شقرا وكوكبة من كبار النجوم.



بدأت الحلقة بذهاب ديانا إلى منزل والد زوجها ناهي وقامت بإعطاءه كافة الأوراق التي تثبت تنازلها عن حقها في ميراث زوجها الذي توفي بعد أسبوع من زفافهما.



وبعدها تقرر فريال أن تساعد حبيبها السابق وتتغاضى عن كل مافعله بها منذ سنوات وتدفع له ثمن العملية الجراحية اللازمة لعلاجه بعد إصابته بمرض خبيث.



ويقرر جواد أن يقف بجانب ديانا وذلك ردا للجميل ويبدأ في تجهيز مكتب لها داخل الشركة الخاصة به ولكن شريكته فيها وحبيبته تغار منها وتخبره بعدم موافقتها على دخول ديانا الشركة.



وتتصاعد الأحداث وتعرف لارا قبل أن تتوجه إلى منزلها أن الشاب الذي كانت مرتبطة به وتركته وأصبح يهددها من فترة قد اختفى منذ يومين وأثناء تواجدها داخل السيارة ليلًا تشعر وكأن هناك أحدًا يراقبها وتتصل بخطيبها تجده نائم.



وعندما يحاول خطيبها الاتصال بها في الصباح يجد أن هاتفها مغلق وحين يسأل والدها يخبره بأنها لم تعود من الأمس لتبدأ رحلة البحث عنها وسط غموض شديد، فهل ستلحق بمصير شقيقها ناهي، هذا ما سنعرفه الحلقة المقبلة.



وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.