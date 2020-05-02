خبير أوبئة: علاج كورونا طريقة قديمة تُستخدم منذ 100 عام (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، إن هناك نتائج مبشرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ببلازما المتعافين، موضحا أنه يتم الحصول على البلازما من شخص تعافى من الكورونا بعد أسبوعين من تعافيه.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة أن المتعافي يكتسب مضادات أكسدة، ويتم وضعها لشخص مريض لديه أعراض شديدة، وهذه الطريقة في العلاج قديمة للغاية ومنذ 100 سنة يتم استخدامها.





ونوه بأن بلازما المتعافين من كورونا تستخدم لتحسين الأجسام المضادة لدى المصابين بالفيروس، لافتًا إلى أن فتح الاقتصاد الوطنى ضرورة مع تكثيف المواطنين لإجراءات الوقاية من كورونا.





وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن منظمة الصحة والدواء أعلنت موافقتها على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج مصابي الفيروس من الحالات الشديدة.





وأشار إلى أن نتائج الدراسات التي أجريت بشأن استخدام البلازما إيجابية، وتشجع على استخدام هذا البروتكول في العلاج، موضحا أن هناك شروط يجب توفرها في البلازما المستخدمة في علاج مصابي كورونا.





وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، أن البلازما يجب أن تحتوي على 20% أجسام مضادة، كما يجب أن يكون الشخص المتبرع بالبلازما مر على شفاءه 14 يوم، ويكون قد تم أخذ عينة منه مرتين وجاءت النتيجة سلبية.





ونوه "عقبة"، بأنه كان متوقع أن تكون زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أكبر من هذا، معلقا: "ولكن ربنا ستر"، كاشفا أن من يصاب بالكورونا من المفترض ألا يصاب بالفيروس مرة أخرى لمدة معينة، ولكن نظرا لأنه فيروس مستجد فلم يتم تحديد المدة حتى الآن.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.



