أمين "عمال مصر": صندوق الطوارئ ساعد 42 ألف في قطاع السياحة (فيديو)

وجه ممدوح حمدي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه حماية العمالة غير المنتظمة، مشيدًا بأداء وزير القوى العاملة محمد سعفان في حصر أعداد العمالة المنتظمة المستحقة لمنحة الـ500 جنيه.





وأضاف "حمدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مديريات القوى العاملة كانت تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والمقاولات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يعمل فيه أكثر من 4 ملايين عامل، وصندوق الطوارئ قدم إعانات مالية لنحو 42 ألف عامل.





وأكد أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، على ضرورة النظر للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بدون عقود محددة أو دائمة المدة، وحصرها بالكامل لتقديم المساعدات لها.



