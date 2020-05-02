Advertisements
أمين "عمال مصر": صندوق الطوارئ ساعد 42 ألف في قطاع السياحة (فيديو)
السبت 02/مايو/2020 - 05:39 ص
هدى عبدالرازق
وجه ممدوح حمدي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه حماية العمالة غير المنتظمة، مشيدًا بأداء وزير القوى العاملة محمد سعفان في حصر أعداد العمالة المنتظمة المستحقة لمنحة الـ500 جنيه.
وأضاف "حمدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مديريات القوى العاملة كانت تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والمقاولات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يعمل فيه أكثر من 4 ملايين عامل، وصندوق الطوارئ قدم إعانات مالية لنحو 42 ألف عامل.
وأكد أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر، على ضرورة النظر للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بدون عقود محددة أو دائمة المدة، وحصرها بالكامل لتقديم المساعدات لها.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا