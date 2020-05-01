شريف دسوقي يتسبب في فشل محاول النصب على بنك.. أبرز أحداث الحلقة 8 من "بـ100 وش"

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تبدأ الحلقة الثامنة مسلسل بـ"100 وش" بإتفاق "عمر" آسر ياسين، و"سكر" "نيللي كريم"، على أول عملية نصب مشتركة بينهم، وجمعوا العصابة للتخطيط وتفيذ الطريقة.



اتفقا كلًا من "سكر" و"عمر" على الحصول على نصف الأموال من عملية النصب على الرجل المليونير، والباقي سيوزع على الفريق.



بدئو في تنفيذ فكرة النصب على أحد البنوك، زظهرت "ماجي" علا رشدي، وهي تضع المكياج لسكر وتغير في شكلها تمامًا لكي تبدوا وكأنها امرأة أجنبية متزوجة من ابن الرجل المليونير "غزال"، وهو "عمر" آسر ياسين، شريكها في الجريمة.



ذهب "سباعي" شريف دسوقي، إلى البنك في شخصية المحامي للرجل المليونير "غزال" ولكن تفشل العملية نتيجة لتعرف أحد أصدقائه عليه، فور دخوله البنك.



وتنتهي الحلقة بالشدوالجذب بين العصابة على فشل الجميع من "سباعي"، و"حمادة" إسلام إبراهيم، الذي لم يستطع مسح صورته من على كاميرات البنك.



مسلسل "بـ100 وش" نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎