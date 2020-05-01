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"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:34 م
شريف دسوقي
شريف دسوقي
مي مرسي
شارك الفنان شوقي دسوقي صوره له تجمعه بالفنانة نيللي كريم وهي تحضنه،وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "دسوقي" تعليقا على هذه الصورة شاكرا نيللي كريم ومعبرا ببعض من الكلمات عن أنها صاحبة الفضل عليه قائلا "يا جماعة والله بعشقها عشق..سكر محلي محطوط على كريمة..مش ممكن أنسى وقوفك جنبي..ومن غير أي اتفاق" وعلقت الفنانة نيللي كريم مع هذه الصورة من خلال خاصية التعليقات قائلة "انت حبيبي يا نجومية"،ورد عليها "دسوقي" قائلا "ربنا يحميك ويصونك اسكر".

يذكر أن الفنان شوقي دسوقي يشارك مع الفنان نيللي كريم في مسلسل "بميت وش"، والذي تقوم فيه "كريم" بدور البطولة وبجانبها النجم آسر ياسين ومصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وعدد من الفنانين وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم
"مش ممكن أنسى وقوفك جنبي".. شوقي دسوقي يدين بالفضل لنيللى كريم

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