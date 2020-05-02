قتلها أمام طفلتيها.. مفاجآت حول جريمة طعن "زوجة أكتوبر"

شكه في وجود علاقة بين زوجته وصديقه دفعه إلى طعن صديقه داخل شقته، وقتلها أمام طفلتيهما بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على الزوج، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن الزوج "ع.م"، ثلاثيني العمر، يعمل "سائق" بسيارة ملكه بإحدى شركات السيارات، فيما تعمل الزوجة "نانسي"، "مشرفة" لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم بسيارة زوجها.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن الزوج "ع.م"، ثلاثيني العمر، يعمل "سائق" بسيارة ملكه بإحدى شركات السيارات، فيما تعمل الزوجة "نانسي"، "مشرفة" لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم بسيارة زوجها.





وبينت التحريات إلى أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، مساء أمس، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدى محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما، أسقطها جثة هامدة.





وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بقتل زوجته وإصابة صديقه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



