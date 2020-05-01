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بيتر ميمي من كواليس مسلسل الإختيار "لقد هرمنا"



نشر المخرج "بيتر ميمي"صورة له من موقع تصوير مسلسل الإختيار ليعبر عن مدي العناء الذي مر به طاقم العمل أثناء تصوير مسلسل "الإختيار" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلق "ميمي" علي الصورة قائلاً:"لقد هرمنا" وذلك أثناء وقوفة بين التفاصيل الخاصة بالتصوير والتي تعبر عن الجيش المصري.





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما