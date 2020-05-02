صور ملك.. تتصدر تريند تويتر في مسلسل "فرصة تانية"





وأصبحت الصور حديث لوسائل التواصل والجمهور عن أماكن واسعار تنفيذ مثل هذه التابلوهات بسبب انبارهم بالهدية.



قنوات عرض مسلسل ياسمين صبري الحلقة 5

ويعرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



أبطال مسلسل فرصة تانية



ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وهبة عبد الغني وأحمد الشامي.





قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أجتماعي حول مهندسة تدعى ملك تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل.





تفاجأ فريق عمل مسلسل "فرصة تانية" بتصدر صور ملك الذي قام بإعدادها زياد أحمد مجدي لملك "ياسمين صبري" تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".