حقيقة قائمة الأسعار المتداولة لعلاج كورونا بمستشفى القصر العيني

نفى محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته بعض المواقع الإخبارية حول قائمة أسعار متداولة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.





وقال "علم الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الجامعة تضم العديد من المستشفيات ضمن منظومة طبية كاملة، لافتًا إلى أن مستشفى قصر العيني اخٌتير مند أسابيع ليكون مكان كمستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة حال إصابتهم بفيروس كورونا والعلاج بالمجان.





وأوضح أن الجامعة تضم منظومة طبية كوادر من الأطباء والتمريض القادرين على رعاية المصابين، لافتًا أن الجامعة اعتمدت 28 مليون جنيه ميزانية للشهر الحالي لعلاج مصابي كورونا انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتوفير 200 سرير للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.





وأشار إلى أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي منذ إنشائه في التسعينيات وهو يقدم خدماته للمصابين بالمجان، لكن هناك بعض الخدمات ذات الطابع الخاص تُقدم بالأجر.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.







