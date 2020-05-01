Advertisements

حقيقة قائمة الأسعار المتداولة لعلاج كورونا بمستشفى القصر العيني

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:25 م
هدى عبدالرازق
نفى محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته بعض المواقع الإخبارية حول قائمة أسعار متداولة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.

وقال "علم الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الجامعة تضم العديد من المستشفيات ضمن منظومة طبية كاملة، لافتًا إلى أن مستشفى قصر العيني اخٌتير مند أسابيع ليكون مكان كمستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة حال إصابتهم بفيروس كورونا والعلاج بالمجان.

وأوضح أن الجامعة تضم منظومة طبية كوادر من الأطباء والتمريض القادرين على رعاية المصابين، لافتًا أن الجامعة اعتمدت 28 مليون جنيه ميزانية للشهر الحالي لعلاج مصابي كورونا انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتوفير 200 سرير للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي منذ إنشائه في التسعينيات وهو يقدم خدماته للمصابين بالمجان، لكن هناك بعض الخدمات ذات الطابع الخاص تُقدم بالأجر.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا كورونا قصر عيني فرنساوي الفجر

أخبار تهمك

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"مش أقل من الأجانب".. رئيس مناعة عين شمس يكشف جاهزية المصريين لـ"عزل كورونا المنزلي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

زيدان يوافق على رحيل نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعة و 6 دقيقة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 11 ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

11:02 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة