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خبير: حقل ظهر يوفر للموازنة العامة أكثر من مليار دولار

السبت 02/مايو/2020 - 01:19 ص
حقل ظهر
حقل ظهر
داليا الحسين
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مصر لجأت إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولى، لأن هناك أزمة عالمية تحيط بالعالم، والتجارة العالمية تتراجع ومعدلات النمو العالمي يتراجع، كاشف أنمصر الدولة الوحيدة العربية معدل نموها إيجابى.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هبة جلال، أن صندوق النقد الدولى عرض على القارة الأفريقية 100 مليار دولار تستفيد منه 55 دولة، وهناك فرصة بالنسبة لنا أن نحصل على أموال تساندنا بسعر فائدة منخفض وزهيد وتعطينا مدة.

وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن مصر ستحصل على قرض حوالى 5 مليار دولار، وفى الشهر المقبل سنحصل على نصف المبلغ، وذلك بعد اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث ستكون الشريحة الأولى من 2.5 إلى 2.7 مليار دولار.
وأكد أن تدعيم الاحتياطي الأجنبي أهم الإجراءات الاقتصادية لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، مشددا على أن تدعيم الصناعة الوطنية فرصة يجب استغلالها خلال أزمة كورونا.

وتابع: " البترول فى أدنى مستوياته فى العالم، ولكننا نصدر مواد بترولية ونصدر غاز من حقل ظهر، حيث أن حقل ظهر يوفر للموازنة العامة للدولة أكثر من مليار دولار، فالأعباء التى كانت على الموازنة تمت إزالتها".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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