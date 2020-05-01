Advertisements

الإفتاء تنفي صحة فتوى حول مسلسل الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
نفت دار الافتاء، فتوى نشرت عبر إحدى المواقع منسوبة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأن الشخص الذي لا يستمع لمسلسل الاختيار آثم. 

وقالت الدار:هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، وبعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها، فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر.

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش

وأدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة جنوب منطقة بئر العبد بمحافظة سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود آخرين وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد " تامر الرفاعي".

وأكد المرصد على أن نجاح العملية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة في التصدي لهذه الجماعات في سيناء دفعهم إلى التراجع ومحاولتهم شن عمليات إرهابية متفرقة من وقت لآخر في محاولة للعودة مرة أخرى والظهور، بل والسعي وبقوة نحو نشر الدمار والخراب بعمليات مثل زرع العبوات الناسفة على جانبي الطرق واستهداف عناصر القوات المسلحة لأنهم نجحوا في ضرب قوتهم والقضاء على جزء كبير من وجودهم على الأرض.

وذكر المرصد في بيانه أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو مخالف لكافة التعاليم الإسلامية التي تحث على حفظ الأنفس وعمارة الأرض، ويؤكد على أن ما تقوم به هذه العناصر ومن هم على شاكلتها إنما يعد إفسادًا في الأرض وهم بذلك يستحقون الخزي من الله في الدنيا والآخرة.

وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية تسعى إلى النيل من وحدة وثقة الشعب المصري في مؤسساته وبخاصة القوات المسلحة والشرطة عبر محاولتهم زعزعة استقراره من جهة ومن جهة أخرى نشر الفتن بين المواطنين، فالإرهاب آفة ضد الإنسانية لا تسعى إلا للخراب والدمار، ولذلك يؤكد المرصد على أن مثل هذه العمليات تزيد من صلابة الشعب المصري بكافة طوائفه للوقوف خلف مؤسساته وقواته المسلحة في التصدي لكافة المخططات الإرهابية الآثمة التي تريد النيل من أرض الكنانة.

وقدم المرصد خالص العزاء لأسر الشهداء داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المفتي الفجر الإختيار

أخبار تهمك

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"مش أقل من الأجانب".. رئيس مناعة عين شمس يكشف جاهزية المصريين لـ"عزل كورونا المنزلي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعة و 21 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 5 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يوافق على رحيل نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

11:02 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة