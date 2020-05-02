بعد تسجيل 358 إصابة جديدة.. إعلامي: تداعيات الاستهتار بالإجراءات بشعة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم يعد قفزة مؤسفة، وغير مطمئنة، مضيفا أن فيروس كورونا أحدث قلقًا في العالم كله.





وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أرقام الإصابات قفزت اليوم قفزة كبيرة، موضحا أن مصر سجلت ما يقرب من 2000 إصابة في 8 أيام، منوها بأن استمرار الاستهتار بالاجراءات الاحترازية سيزيد من حالات الإصابة.





وتساءل "رضوان": "ما السيناريو الذي تريدون الوصول له؟"، منوها بأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تداعياته بشعة.



