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بعد تسجيل 358 إصابة جديدة.. إعلامي: تداعيات الاستهتار بالإجراءات بشعة

السبت 02/مايو/2020 - 05:49 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي رامي رضوان، إن تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم يعد قفزة مؤسفة، وغير مطمئنة، مضيفا أن فيروس كورونا أحدث قلقًا في العالم كله.

وأشار "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أرقام الإصابات قفزت اليوم قفزة كبيرة، موضحا أن مصر سجلت ما يقرب من 2000 إصابة في 8 أيام، منوها بأن استمرار الاستهتار بالاجراءات الاحترازية سيزيد من حالات الإصابة.

وتساءل "رضوان": "ما السيناريو الذي تريدون الوصول له؟"، منوها بأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تداعياته بشعة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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