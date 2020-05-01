"فرصة تانية" يتصدر تريند "تويتر"

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تصدر مسلسل"فرصة تانية" تريند "تويتر" وحاز علي نصيب الأسد حيث تصدر اسم المسلسل وتصدر أيضا "صور ملك" وتصدرت أيضا الفنانة "ايتن عامر" وذلك ضمن أحداث المسلسل وأشاد الجمهور بالفنانة ياسمين صبري، وايتن عامر ومحمد دياب وايضا برتم المسلسل السريع حيث المعالجة الدرامية لمحمد سيد بشير وايضا اخراج العمل لمرقس عادل.





قنوات عرض مسلسل ياسمين صبري الحلقة 5



ويعرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



أبطال مسلسل فرصة تانية



ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي وهبة عبد الغني وأحمد الشامي.





قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أجتماعي حول مهندسة تدعى ملك تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل.



