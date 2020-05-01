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الحلقة 8 من "لعبة النسيان".. كشف دليل إدانة دينا الشربيني

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:41 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
الفجر الفني



كشفت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني العديد من الأحداث المُثيرة.

تُصرّ رقية (دينا الشربيني) على تذكر الماضي حتى ولو فيه دليل إدانتها، لكشفت لنا الحلقة الثامنة من مسلسل لعبة النسيان عن إصرار رقية على الذهاب إلى فيلاتها مسرح الجريمة، حيث تجد تذكرتي سفر إلى الغردقة مع عشيقها خالد (أحمد داود)، بجانب حجز فندقي، لتتمكن من تذكّر بعض ملامح علاقتها به وتتصل بشقيقة عمرو (أحمد داود).

ومازال عمرو في حالة عدم تصديق تام لما حدث، ويحاول كشف حقيقة الأمر، فهو متأكد إن شقيقه المقتول لن يكتب اسم عشيقته في أجندة العمل، بجانب شخصيته التي يعرفها جيدًا لا يمكن أن تخون.

ومن ناحية أخرى، شعر يحيى (الطفل آدم وهدان) بأن والدته رقية لم تعد تتذكر الكثير عن علاقتها به، وفي الوقت الذي تتجنب هي فيه ملاقاه حماها يحيى الشيال (محمود قابيل)، تصطدم به صدفة وهي تأخذ ابنها من المدرسة، ليتواجهها للمرة الأولى.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

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