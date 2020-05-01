الملك سلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي.. ويعزي الرئيس السيسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قائلا: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".





وأكد، على وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، متابعا: "ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".





وبعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للسيسي، أثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



