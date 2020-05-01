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الملك سلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي.. ويعزي الرئيس السيسي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قائلا: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد، على وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، متابعا: "ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للسيسي، أثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال محمد بن سلمان:"علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

الكويت تعرب عن استنكارها الشديد للهجوم
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي- عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار مصر، لن تنال من عزم الأشقاء في مواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكاله؛ ليتحقق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وشدد المصدر المسؤول، على وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربا في الوقت نفسه عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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