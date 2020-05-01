Advertisements

زعيم كوريا الشمالية يشارك في نشاط عام بعد اختفاء 3 أسابيع

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:20 م
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الفجر
تحدثت وكالة أنباء كوريا الشمالية، مساء اليوم الجمعة،عن مشاركة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في نشاط عام.

وكما تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ نحو 3 أسابيع، حيث  شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

وقال المنشق الكوري الشمالي، جي سونغ هو، اليوم الجمعة، إنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد مات، في ظل تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.

وأوضح جي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "لقد تساءلت كم من الوقت كان يمكن أن يتحمله بعد جراحة القلب والأوعية الدموية، لقد تم إخباري أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي"، مضيفا أن بيونغ يانغ قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.

وتابع: "إن ذلك غير مؤكد بنسبة 100%، ولكن يمكنني أن أقول إن الاحتمال هو 99%، ويُعتقد أن كوريا الشمالية تصارع في قضية خليفته المعقدة".

وتزايدت التقارير غير المؤكدة عن اعتلال صحة كيم، حيث لم يظهر علانية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووصفت التقارير الإخبارية وضع كيم قائلة إنه في "خطر شديد" بعد عملية جراحية على القلب، أو أنه مختبئ في منتجع ساحلي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

من جانب أخر، أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي مجددا أنه لم يرصد أي علامات "غير عادية" في كوريا الشمالية فيما يتعلق بصحة كيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة نشاط عام كوريا الشمالية النهايه الرئيس كيم جونغ اون أنباء

أخبار تهمك

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 10 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"مش أقل من الأجانب".. رئيس مناعة عين شمس يكشف جاهزية المصريين لـ"عزل كورونا المنزلي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

زيدان يوافق على رحيل نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديد

ترامب يعد كيم جونج أون بتحقيق كل أمانيه

كوريا الشمالية: لسنا بحاجة لإجراء حوار مع أمريكا حول نزع السلاح النووي

حقيقة تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

حقيقة تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

فرضيات وغموض حول صحة زعيم كوريا الشمالية ومستقبل الدولة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

11:02 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة