زعيم كوريا الشمالية يشارك في نشاط عام بعد اختفاء 3 أسابيع





وكما تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ نحو 3 أسابيع، حيث شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.





وأوضحت أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".





كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.





وقال المنشق الكوري الشمالي، جي سونغ هو، اليوم الجمعة، إنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد مات، في ظل تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.

وأوضح جي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "لقد تساءلت كم من الوقت كان يمكن أن يتحمله بعد جراحة القلب والأوعية الدموية، لقد تم إخباري أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي"، مضيفا أن بيونغ يانغ قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.

وتابع: "إن ذلك غير مؤكد بنسبة 100%، ولكن يمكنني أن أقول إن الاحتمال هو 99%، ويُعتقد أن كوريا الشمالية تصارع في قضية خليفته المعقدة".

وتزايدت التقارير غير المؤكدة عن اعتلال صحة كيم، حيث لم يظهر علانية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووصفت التقارير الإخبارية وضع كيم قائلة إنه في "خطر شديد" بعد عملية جراحية على القلب، أو أنه مختبئ في منتجع ساحلي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

من جانب أخر، أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي مجددا أنه لم يرصد أي علامات "غير عادية" في كوريا الشمالية فيما يتعلق بصحة كيم.

تحدثت وكالة أنباء كوريا الشمالية، مساء اليوم الجمعة،عن مشاركة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في نشاط عام.