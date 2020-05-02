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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس تاسع أيام رمضان

السبت 02/مايو/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، على موقعها الرسمي، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، شبورة مائية صباحًا، الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وكانت حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس أمس الجمعة، والموافق ثامن أيام رمضان، حيث شهدت البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وساد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، في ساعات الليل المتأخرة.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس تاسع أيام رمضان
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس تاسع أيام رمضان

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