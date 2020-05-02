Advertisements

خبير عسكري: "الإرهابيون عايزين يهدوا البلد ونعيش في عكننة"

السبت 02/مايو/2020 - 12:37 ص
جمال مظلوم
جمال مظلوم
هدى عبدالرازق
نعى جمال مظلوم، الخبير العسكري، شهداء الدولة المصرية من القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس في مدينة بئر العبد بسيناء، قائلًا: "فاجعة ونحتسب هؤلاء الأبطال عند الله شهداء".

وأكد "مظلوم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والفرحة التي يعشيها الشعب من عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وحلول شهر رمضان المبارك، والإنجازات التي قدمتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بفضل إدارة الدولة الجيدة للأزمة الإصابات والوفيات لم تصل بالشكل الكبير مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن الإرهابيين يريدون "عكننة" الشعب المصري، وتدمير الدولة المصرية.

وأكد أن الدولة المصرية وشعبها صامدين ضد أي ظروف، متابعًا: "الإرهابيين عايزين يهدوا البلد، مش عايزين الناس تحس أن مصر فيها الأمن والأمان والعالم يعرف أن مصر فيها إنجازات، عايزين يصدروا صورة سودة ومشاكل".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".  

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان. 

وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سيناء بوابة الفجر السيسي الرئيس الإرهاب أخبار ’الفجر

أخبار تهمك

خبير: حقل ظهر يوفر للموازنة العامة أكثر من مليار دولار

منذ 36 دقيقة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بحضور عادل حمودة.. مبادرة للصلح بين حواس وجمعة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف موقف رمضان صبحي في الموسم المقبل وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و نصف

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ أقل من ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

برلمانية: قوى الشر لن تعطل خطة بناء الدولة

"الغد": نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

والد عبدالحميد صبحي شهيد بئر العبد: ربنا ينتقم من الإرهابيين

محافظ أسوان ينعى شهداء حادث بئر العبد

مستقبل وطن: أبطال القوات المسلحة لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر للشهداء

فيديو مؤثر.. لحظة توديع والدة شهيد بحادث بئر العبد لجثمانه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة