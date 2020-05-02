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خبير عسكري: "الإرهابيون عايزين يهدوا البلد ونعيش في عكننة"
السبت 02/مايو/2020 - 12:37 ص
هدى عبدالرازق
نعى جمال مظلوم، الخبير العسكري، شهداء الدولة المصرية من القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس في مدينة بئر العبد بسيناء، قائلًا: "فاجعة ونحتسب هؤلاء الأبطال عند الله شهداء".
وأكد "مظلوم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والفرحة التي يعشيها الشعب من عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وحلول شهر رمضان المبارك، والإنجازات التي قدمتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه بفضل إدارة الدولة الجيدة للأزمة الإصابات والوفيات لم تصل بالشكل الكبير مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن الإرهابيين يريدون "عكننة" الشعب المصري، وتدمير الدولة المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية وشعبها صامدين ضد أي ظروف، متابعًا: "الإرهابيين عايزين يهدوا البلد، مش عايزين الناس تحس أن مصر فيها الأمن والأمان والعالم يعرف أن مصر فيها إنجازات، عايزين يصدروا صورة سودة ومشاكل".
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.
وشدد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، في كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسي، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما يلاحق العار الإرهابيين وأعوانهم.
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