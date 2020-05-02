خبير عسكري: "الإرهابيون عايزين يهدوا البلد ونعيش في عكننة"

نعى جمال مظلوم، الخبير العسكري، شهداء الدولة المصرية من القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس في مدينة بئر العبد بسيناء، قائلًا: "فاجعة ونحتسب هؤلاء الأبطال عند الله شهداء".





وأكد "مظلوم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والفرحة التي يعشيها الشعب من عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وحلول شهر رمضان المبارك، والإنجازات التي قدمتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه بفضل إدارة الدولة الجيدة للأزمة الإصابات والوفيات لم تصل بالشكل الكبير مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن الإرهابيين يريدون "عكننة" الشعب المصري، وتدمير الدولة المصرية.





وأكد أن الدولة المصرية وشعبها صامدين ضد أي ظروف، متابعًا: "الإرهابيين عايزين يهدوا البلد، مش عايزين الناس تحس أن مصر فيها الأمن والأمان والعالم يعرف أن مصر فيها إنجازات، عايزين يصدروا صورة سودة ومشاكل".



