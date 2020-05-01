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"موديز" تتوقع نظرة مسقبلية سلبية للاقتصاد السعودي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:31 م
نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد السعودي
نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد السعودي
الفجر الاقتصادي

توقعت وكالة  التصنيف الائتماني موديز، اليوم الجمعة، نظرة مستقبلية سلبية نحو الاقتصاد السعودي، مع منحه درجة التصنيف الأئتماني A1 بسب تأثير جائحة كورونا.


وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرته المستقبلية لتصنيف السعودية إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند A1.،  و تقول إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامى المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي.

 

وأوضحت موديز، أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامى المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة تغير الأسعار الذى أحدثته جائحة فيروس كورونا.

 

وتقول" موديز" إنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة، إن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب فى زيادة الديون وتآكل المصدات المالية السيادية.

 

وونابعت في تقريرها، أن التصنيف السعودية عند a1 مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التى لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع، والحكومة ستعوض على الأرجح بعض الخسائر فى الإيرادات هذا العام وفى 2021 من خلال تخفيضات فى الإنفاق، وتتوقع الآن أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالى 33% فى 2020 وبحوالى 25% فى 2021 مقارنة بعام 2019.

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السعودية التصنيف الائتماني الاقتصاد السعودي

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