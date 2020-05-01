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"الدفاع المدني" يخمد حريق بشاحنتي نقل في منطقة حائل

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:37 م
صورة من الحادث
صورة من الحادث
الفجر السعودي

قامت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء اليوم الجمعة، بإخماد حريقاً اندلع في شاحنتي نقل على طريق "حائل - الجوف" السريع جراء تصادمهما.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي: إن فرق الإنقاذ عملت على فك احتجاز قائدي المركبتين، فيما كافحت فرق الإطفاء ألسنة اللهب التي اندلعت بشكل سريع، مضيفاً "نتج عن الحادث وفاة قائد إحدى الشاحنتين ونجاة الآخر".

*الدفاع المدني السعودي
كما يعرف بجهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، تأسس في أواسط عام 1343هـ لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق، والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

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