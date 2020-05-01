"الدفاع المدني" يخمد حريق بشاحنتي نقل في منطقة حائل





قامت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء اليوم الجمعة، بإخماد حريقاً اندلع في شاحنتي نقل على طريق "حائل - الجوف" السريع جراء تصادمهما.





وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي: إن فرق الإنقاذ عملت على فك احتجاز قائدي المركبتين، فيما كافحت فرق الإطفاء ألسنة اللهب التي اندلعت بشكل سريع، مضيفاً "نتج عن الحادث وفاة قائد إحدى الشاحنتين ونجاة الآخر".



