ردواد السوشيال ميديا يمازحون أحمد زاهر بتهديده بالقتل بعد براعة أدائه في "البرنس"

إذا خرج من منزله، وقد حقق مسلسل البرنس نجاحًا منقطع النظير منذ عرضه مع بدايه الشهر الكريم.



البرنس بطوله محمد رمضان و نور وروجينا ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامي وعبد للعزيز مخيون .

مازح رواد السوشيال ميديا الفنان أحمد زاهر، عبر تهديده بالقتل عبر تطبيق توتير وتطبيق انستجرام بسبب أدائه البارع لشخصية فتحي في مسلسل "البرنس" اخراج محمد سامي، حيث يجسد شخصيه فتحي الذي يسعي لقتل اخوه رضوان وعائلته بسبب خلاف علي الميراث.وقد تعرض زاهر لتهديدات بالضرب والقتل بجانب السب المستمر ورسائل الموبايل طوال اليوم والتي تحمل عبارات مسيئه وتهديده