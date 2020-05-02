Advertisements

ردواد السوشيال ميديا يمازحون أحمد زاهر بتهديده بالقتل بعد براعة أدائه في "البرنس"

السبت 02/مايو/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


مازح  رواد السوشيال ميديا الفنان أحمد زاهر، عبر تهديده بالقتل عبر تطبيق توتير وتطبيق انستجرام بسبب أدائه البارع لشخصية فتحي في مسلسل "البرنس" اخراج محمد سامي، حيث يجسد شخصيه فتحي الذي يسعي لقتل اخوه رضوان وعائلته بسبب خلاف علي الميراث.

وقد تعرض زاهر لتهديدات بالضرب والقتل بجانب السب المستمر ورسائل الموبايل طوال اليوم والتي تحمل عبارات مسيئه وتهديده 
إذا خرج من منزله، وقد حقق مسلسل البرنس نجاحًا منقطع النظير منذ عرضه مع بدايه الشهر الكريم.

البرنس بطوله محمد رمضان و نور وروجينا ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامي وعبد للعزيز مخيون .

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف موقف رمضان صبحي في الموسم المقبل وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و 27 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بحضور عادل حمودة.. مبادرة للصلح بين حواس وجمعة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خبير: حقل ظهر يوفر للموازنة العامة أكثر من مليار دولار

منذ نصف ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 5 ساعات

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة