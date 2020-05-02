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شفاء جونسون واختفاء كيم.. أبرز أحداث الأسبوع

السبت 02/مايو/2020 - 06:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
واجه العالم هذا الأسبوع عددا من الأحداث المهمة منها استقبال شهر رمضان الكريم وشفاء رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وعودته للعمل، واختفاء كيم جونج أون، وتصريحات ترامب عن شرب المطهرات للقضاء علي الفيروس، وقرار المملكة العربية السعودية بالغاء عقوبة الجلد، وأخيرًا قرار الحكومة المصرية بالحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

عودة جونسون 
عاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، لممارسة مهام عمله بعد شفائه من فيروس كورونا، وكان بوريس وخطيبته أصيبا بفيروس كورونا وتغلبا عليه.

تعافى جونسون من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن احتجز فى المستشفى ودخل العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة لندن.

شرب المطهرات 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وأن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ضوء قوي للغاية، إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، يدمر الفيروس في دقيقة”

أوضح ترامب، يجب على العلماء استكشاف قدرة تسليط أشعة تخترق جسم المصابين بفيروس كورونا، أو حقن الجسم بمادة مطهرة يساعد في علاجهم من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

تحدث الرئيس عن علاج "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا، وبعد التعرض لضغوط عن هذه المسألة، قال ترامب إنه لا يشجع الناس على تناول المطهرات، "أعتقد أن استخدام المطهر على اليدين يمكن أن يكون له تأثير جيد جدا".

عقوبة الجلد 
في أول أيام شهر رمضان، قررت المملكة العربية السعودية، إلغاء عقوبة الجلد ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتحقيق اصلاحية حديثة "رؤية المملكة 2030"، منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد اتخذ قرارات لتحسين صورة المملكة.

كشفت وسائل الاعلام السعودية، أن السلطات ألغت عقوبة الجلد طبقا لوثيقة قانونية، وكشفت الوثيقة، أن المحكمة العليا في السعودية قررت إلغاء الجلد، وتستبدلها السلطات بعقوبتي السجن أو الغرامة.

كشفت الوثيقة، أن القرار يستكمل الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

اختفاء كيم
اختفى رغيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن الأنظار منذ 11 أبريل الماضي، عندما ترأس اجتماعًا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، وقد أثار غيابه عن الاحتفال بذكرى عيد ميلاد جده المؤسس كيم إيل سونغ في 15 أبريل التكهنات حول مكان وجوده وحالته الصحية، كما انتشرت صورة مزيفة تزعم وفاة كيم، وخرجت سلطات كوريا الشمالية لنفي صحة هذه الصورة مع انتشار شائعات عن وفاته بسبب مضاعفات عملية جراحية في القلب خضع لها.

قال ثاي يونغ هو دبلوماسي كوري شمالي سابق، إن المعلومات حول خضوع كيم لعملية جراحية ليست مؤكدة، لكن ما هو مؤكد أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، مشيرا إلي ذكرى وفاة الزعيم الشمالي السابق كيم جونغ إيل التي ظلت سرا لمدة يومين، وحتى وزير خارجية البلاد لم يتم إبلاغه إلا قبل ساعة من الإعلان الرسمي.

وأضاف في حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن غياب الزعيم الكوري الشمالي عن احتفالات يوم الشمس في 15 أبريل، والتي تحيي ذكرى ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ، تؤكد أنه في حالة صحية غير جيدة.

مصر 
أعلنت الحكومة المصرية والبنك المركزى، 26 ابريل خلال اجتماعها، عن تقدمها بطلب دعم مالي من صندوق النقد الدولى، ضمن برنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" للحماية الاقتصاد المصري.

تسعى مصر لحماية الاقتصاد من آثار كورونا الاقتصادية من خلال دعم الصندوق، وهذه الحزمة هي خطوة استباقية تعتمد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى للمحافظة على استمرار على النتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم.

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