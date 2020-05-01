أحمد فلوكس: "محدش بيشغلني وعمري ما اتنططت على حد"

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رد الفنان أحمد فلوكس على أن إصابته بالغرور كانت السبب الرئيسي في عدم طلب محمد رمضان له لكي يعمل معه.



تحدث أحمد فلوكس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، أنه لا يعمل مع أي شخص ولا أحدًا يجبره على العمل معه، وأنه لا يعترف بوجود نجومًا كبار غير عادل إمام ومحمود عبد العزيز.



وأشار أحمد فلوكس :"فكرة إن حد يشغلني صعبة شوية،محمد ضاحبي وعملنا ساعة ونص وأولاد الشوارع مع بعض ".



و قامت المخرجة إيناس الدغيدي بسؤاله :"لما اشتغلت معاه وانت كنت أعلى منه كنت مغرور عليه، لكنه قاطعها قائلًا :" عمري ما اتنططت على حد وفي الوقت ده كنت مشغول بصور بين عملين ومكنتش بنام".



كما أوضح أحمد فلوكس أن جميع العاملين بمجال الفن لا يهتمون غير بأنفسهم، حيث قال :" شغالنة الأنا ".



وأوضح أحمد فلوكس أنه لا يعرف العمل مع أشخاص لا يحبهم، حيث قال :"لو مش بحب شريف عرفة وهشام عبد الخالق وأحمد عز مكنتش هشتغل الممر، أبويا علمني كده، وأنا بحب احترم نفسي".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.