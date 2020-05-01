Advertisements

ترامب يدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:48 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة فيروس كورونا التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

ويذكر أن أعلن ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء "رمديسيفير"، الذي تصنعها شركة "جيلياد ساينسز" لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، إن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء "رمديسيفير". 

نقل ترامب عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز"، دانييل أوداي، قوله إن هذا الإجراء "خطوة أولى مهمة" وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات. 

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ توزيع مليون جرعة من العقار بين مستفشيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل. 

فيما اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار "تقدم سريري مهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رمديسيفير دونالد ترامب جائحة الصين اجراءات

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يوافق على رحيل نجم ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ ساعة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 5 ساعات

"مش أقل من الأجانب".. رئيس مناعة عين شمس يكشف جاهزية المصريين لـ"عزل كورونا المنزلي"

منذ ساعة و 10 دقيقة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تغريدة هامة من ترامب للأمريكيين بشأن فيروس كورونا

ترامب: إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا

الولايات المتحدة تصادق على استخدام علاج ضد الملاريا لمعالجة المصابين بـ كورونا

ترامب محذرا.. الإغلاق الكامل بسبب كورونا يعرض البلاد للدمار

تسابق دولي لإنتاج اللقاح.. 4 أدوية قيد التجربة ضد فيروس كورونا

ترامب يُبدي استعداده لتناول عقار تجريبي لعلاج كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

11:02 م

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة