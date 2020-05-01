ترامب يدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة كورونا

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، إن شركة "جيلياد ساينسز" حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء "رمديسيفير".

ويذكر أن أعلن ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء "رمديسيفير"، الذي تصنعها شركة "جيلياد ساينسز" لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

نقل ترامب عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز"، دانييل أوداي، قوله إن هذا الإجراء "خطوة أولى مهمة" وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات.





من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ توزيع مليون جرعة من العقار بين مستفشيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل.





فيما اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار "تقدم سريري مهم".