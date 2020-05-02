أحمد فلوكس: "مش هشتغل مع السبكي تاني"

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كشف الفنان أحمد فلوكس عن نيته في عدم تكرار عمله مع المنتج أحمد السبكي.



تحدث أحمد فلوكس خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،موضحًا أنه غير نادم على العمل معه، حيث قال:"مابندمش على حاجة عملتها".



وأوضح أحمد فلوكس عن نيته في عدم تكرار تعاونه معه،قائلًا:"مش هشتغل مع السبكي تاني، لأنه مابيديش فلوس، وليا عنده ٢٠ ألف جنيه".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.