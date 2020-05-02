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كوميديا مصطفى أبو سريع مع هالة فاخر أبرز أحداث الحلقة 8 من سكر زيادة

السبت 02/مايو/2020 - 12:03 ص
سطر زيادة
سطر زيادة
لمياء علي
انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.

شهدت الحلقة اليوم عدة أحداث كوميدية مشوقة، حيث تستعين عصمت وكريمة بالفنان مصطفى أبو سريع لكي يساهم في علاج جميلة من أزمتها النفسية بسبب وفاة زوجها.

واتفقا معه على أن يتظاهر بحبها وذلك ضمن خطة علاجية قد نصحهما بها طبيب أمراض عصبية ونفسية وبالفعل شرعوا فيها.

وتتصاعد الأحداث وتخبر جميلة عصمت وكريمة بأنها تزوجته بعقد عرفي الأمر الذي جعلهما غاضبتان ولكن تكشف جميلة أنه كان مجرد مقلب وأنها كانت على علم بخطتهما من البداية.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

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