فنان شهير يهدد بمقاضاة المسيئين إليه عبر تويتر





أكد الفنان السعودي عبد الإله السناني، عبر تغريدة نشرها حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه سيقاضي كل من يُسيء إليه، على خلفية التغريدة التي أطلقها عبر حسابه حول رفع الحظر الجزئي الذي أعلنت عنه السعودية.





وكتب السناني في تغريده على "تويتر": "فقد تم رصد جميع الإساءات و التغريدات المسيئة، وتم توكيل المحامي الاستاذ يعقوب المطير وفريقه القانوني لإقامة دعاوي قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة".



