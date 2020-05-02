عاجل.. تقارير تعلن موعد ظهور زعيم كوريا بعد اختفائه المثير

أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، المختفي منذ 20 يومًا، سوف يظهر للمرة الأولى خلال حدث علني.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون في كوريا الجنوبية، من تناول التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.





بدوره شدد كيم يون تشول، وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسئول عن التواصل مع كوريا الشمالية على أن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.





وانتشرت شائعات حول صحة "كيم"، بعد تغيبه عن حضور احتفال رسمي بارز في أبريل الجاري، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.



