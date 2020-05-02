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احمد زاهر يتصدر تريند "تويتر" بعد "البرنس"

السبت 02/مايو/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تصدر النجم احمد زاهر، منذ قليل تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" وأشاد به عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبأدائه وخاصة مشاهده مع روجينا .


القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل البرنس
يعرض المسلسل على قناة "دي ام سي" الفضائية، ويعرض في الساعة 7:45 مساءً، ويعاد في الساعة 2 فجرًا.

مسلسل البرنس من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد سامي، وبطولة كلا من “محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، روجينا، دنيا عبد العزيز، نور اللبنانية، سلوى عثمان، احلام الجريتلي، نجلاء بدر" وعدد أخر من نجوم الوسط الفني.

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