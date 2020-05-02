فايلر يطالب نجوم الأهلي بالالتزام بتعليماته في شهر رمضان





كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب من لاعبي الفريق ضرورة الالتزام بتعليماته فيما يتعلق بالحفاظ على التدريبات بصورة منتظمة في شهر رمضان المبارك.





وأفادت التقارير الصحفية بأن رينيه فايلر حذر لاعبي الأهلي من التراخي والاستهتار في شهر رمضان الكريم وعدم اتباع التعليمات الفنية بخصوص التدريبات في منازلهم من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.





وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر هدد نجوم الأهلي بتوقيع غرامة مالية مغلظة والاستبعاد الفني في حال عدم تطبيق تعليماته بشأن التدريبات في منازلهم.





وأوضحت التقارير الصحفية أن رينيه فايلر طلب من عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية في الأهلي وضع برنامج تغذية لكل لاعب من أجل أن يتبعه أثناء فترة التوقف.

وذكرت التقارير الصحفية أن لاعبو الأهلي يتدربون على فترتين في شهر رمضان المبارك، الأولى في الصباح والثانية بعد الإفطار وذلك من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية قبل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في الفترة المقبلة.