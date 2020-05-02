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كيكي سيتين يؤكد إهتمام برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

السبت 02/مايو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن اهتمام العملاق الكتالوني بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة.

وتحدث سيتين خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا:" لاوتارو مارتينيز لاعب رائع، وبرشلونة مهتم دايما بالتوقيع مع اللاعبين الرائعين".

وواصل:" لا توجد كرة قدم في الوقت الحالي، وبالتالي كل يوم تختلف الأسماء التي ترغب برشلونة في التعاقد معها، اليوم لاوتارو وأمس نيمار".

وأتم:" أسألوا ليونيل ميسي هل هناك اتصال بين لاوتارو مارتينيز وبرشلونة، وبعيدًا عن المزاح، يمكن لجميع اللاعبين الجيدين جذب اهتمام البارسا. هذا أمر واضح".
 
وأتم: "إنه أمر حقيقي، القدرة على اللعب بجوار ميسي تمثل حافزًا كبيرًا للعديد من اللاعبين".

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