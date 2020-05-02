الفجر الفني ماسبيرو وفضائيات الفجر الفني Advertisements مفاجأة.. أحمد فلوكس يتهم المنتج ريمون مقار بسرقة فكرة "ظل الرئيس" للنجم ياسر جلال منه (فيديو) السبت 02/مايو/2020 - 12:39 ص هبة أحمد Advertisements أخبار تهمك عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد منذ حوالي 11 ساعة بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية منذ ساعتين و 50 دقيقة أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي منذ حوالي 5 ساعات بحضور عادل حمودة.. مبادرة للصلح بين حواس وجمعة منذ ساعتين و 20 دقيقة عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور) منذ ساعة و 21 دقيقة خبير: حقل ظهر يوفر للموازنة العامة أكثر من مليار دولار منذ 33 دقيقة سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو" منذ حوالي 13 ساعة الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة منذ حوالي 8 ساعات بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة! منذ ساعتين و 36 دقيقة شوبير يكشف موقف رمضان صبحي في الموسم المقبل وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم سيرينو منذ ساعة و 28 دقيقة توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل منذ حوالي 5 ساعات هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد منذ حوالي 5 ساعات صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق منذ ساعة الا ربع تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا منذ حوالي 8 ساعات أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا منذ حوالي 17 ساعة