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دراما رمضان 2020.. تصاعد الأحداث بالحلقة الـ9 من "القمر آخر الدنيا"

السبت 02/مايو/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، ويتذكر جلال والدته ويفكر بها ثم يذهب الفنان مؤمن نور برفقة الفنان سمير بدير للبحث عن عمل الفوتوشوب ويشاهد أحمد الصور الذي من المفترض يتم عرضها في معرض الكتاب، ثم يرسل أحمد بعض النظرات المتوعدة لفتحي ويقول ان هذه الصور بهذه الطريقة سوف يتم عرضها في مجلس الأداب وليس معرض الكتاب.

ثم أثناء جلوسهم على القهوة يتحدث معه فتحي بخصوص رجوعه المدرسة وخناقه مع أسامة مدير المدرسة، ثم يقول له فتحي ان يرد عليه ويقول بكلمك مش بترد، ليرد أحمد مشغول، ثم يقول فتحي طب ما تقول، ليرد عليه أحمد ما انا اهو بقول، ثم يقول فتحي لا انت اتغيرت مبقتش تحب المدرسة يا اخي.

تجلس دلال تفكر في والدتها ثم تتصل بها كوثر وتقترح عليها أن تتحدث مع سامي لمساعدتها وانها أعطته رقمها ويتحدث معها ويحدد مقوعد لمقابلتها.

ويرى جلال والدته في حلمه تأتي له ويستيقظ مفزوعا ويسال زوجته ان كانت تحدثت معه أم لا، ويذهب الى عمله ويتحدث مع أخيه ويطلب مقابلته ليسرد له الحلم.

تتشاجر فريال مع عائلتها بسبب طلاقها من زوجها، ثم تكتشف والدتها ترك ابنتها للمنزل وتتصل بابنها فهمي للحاق بها، وتذهب فريال لصديقتها مها وتقول لها أنها ستبحث للعمل في مكان أخر لأن أخيها يعرف مكان عملها.

يذهب أحمد الى المدرسة ويقول له مدير المدرسة أسامة أنهم لا يستطيعوا التخلي عنه، وأنهم يطالبوا بعمل معرض وتزيين المدرسة لانه فنان وسيصرف له مكافأة وسيفتتح له معمل من معامل المدرسة الواسعة ويوفروا له جميع ما يحتاجه.

ويقول فتحي أن الحمدلله كل ما يحتاجه تم، ليقول أحمد ان هذا الموضوع بالنسبة له ورطة لانه يريد أن يسافر للبحث عن والدته مع أخيه جلال.

يذهب الفنان محمد الدقاق لمنزل مجدية ويطالبها أن تنزل له، لتتشاجر معه ويريها صورة زوجها مع فريال أثناء وقوفهم في المحكمة ثم يذهب.

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