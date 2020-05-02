وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم سيضطر أن يتعايش مع فيروس كورونا حتى يتم الوصول إلى دواء، أو لقاح، منوهة بأنه كان من المتوقع أن يحدث زيادة في نسبة الإصابات بمصر.

وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يتابعون حركة المواطنين من خلال "جوجل"، والذي سجل أن هناك زيادة في حركة المواطنين في الفترة التي سبقت شهر رمضان.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنها ليست ضد خروج المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك التزاما بالإجراءات الاحترازية.

