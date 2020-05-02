"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المواطنين يجب أن يدركوا أنه سيكون هناك نمطًا جديدًا للحياة، حتى يتم تطوير علاج لفيروس كورونا، معقبة: "بعد 11 سبتمبر الإجراءات داخل المطارات اختلفت، وهو ما سيحدث بعد فيروس كورونا".





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدول التي لن يلتزم شعوبها بالإجراءات الاحترازية، سيكون لهم أبعاد أخرى.





ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه يجب أن يحرص المواطنين على تطبيق الإجراءات الوقائية، كغسل اليدين، وارتداء الكمامات.



