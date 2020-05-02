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خالد سرحان يتورط في جريمتي نصب وزنا

السبت 02/مايو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة "الحياة" حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" حيث تعرض "مروان" لعملية نصب بسبب خيانته لـ زجته عبير صبري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، حيث كان مواعد امرأة كانت طالبة الخلع من زوجها وطلبت منه أن يترافع عنها بطبيعة عمله كمحامي، ولكن اقتحم زوج هذه المرأة مكتب "مروان" ووجدهم متلبسين حيث كانوا يرتدون ملابس النوم، وقام زوجها بتصويرهما لمساومة "مروان" وإرغامه إمضاء وصولات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.

وهدد زوج المرأة "مروان" برفع قضية زنا عليهما خاصة بتصويرهم مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي في شكل غير لائق ويثبت خيانتهما، كما سلط رجاله البلطجية أن يحطموا المكتب ويستولوا على كل ما فيه من أموال وأوراق مهمة، بالإضافة إلى ضربه بشكل مبرح بعد مضي الايصالات.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



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