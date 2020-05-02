نجم براميدز يخطط للعودة إلى الزمالك





ذكرت تقارير صحفية محلية أن عمر جابر نجم براميدز يرغب في الانتقال والعودة مرة أخرى إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر طلب من مسئولي الزمالك بالضغط على مسئولي براميدز من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة نادي الزمالك متمسكة بالتعاقد مع عمر جابر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاتفاق القديم بين الطرفين.





وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك يعلمون رغبة براميدز في التعاقد مع أكثر من لاعب من الفريق الأبيض على رأسهم محمد عواد وأحمد رفعت من أجل تسهيل رحيل عمر جابر وأحمد أيمن منصور.





وأكدت التقارير الصحفية أن عمر جابر اتفق مع الزمالك على الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل مقابل 11 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.





وكشفت التقارير الصحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن قوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.