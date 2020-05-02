أحمد وفيق لـ"الفجر الفني": الكيان الصهيوني ليس من حقه أن يتدخل في أحداث مسلسل "النهاية".. وهذا ما جذبني لتقديم شخصية مؤنس (حوار)





في البداية، كيف جاء ترشيحك في مسلسل "النهاية"؟



ما الذي جذبك لتقديم شخصية مؤنس؟ وهل رأيتها مختلفة عن أدوارك السابقة؟



كيف كانت كواليس العمل؟



ما تعليقك على مهاجمة اسرائيل للمسلسل؟



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



من من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟



قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟



ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟



ما النصائح التي توجهها لجمهورك للتوعية ضد فيروس كورونا؟



هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟



هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟















فنان موهوب قدم العديد من الأعمال، واستطاع بفنه الراقي المميز أن يجعل جمهوره يتشوق لمشاهدة أعماله والتي تكاد تجزم أن الدور الذي يقدمه حقيقة وليس تمثيل فقط.وأجرى "الفجر الفني" حواراً خاصاً مع الفنان أحمد وفيق، للتحدث معه عن مسلسل "النهاية"، والذي جذبه لتقديم شخصية مؤنس، والأعمال الفنية التي يستعد لطرحها.والى نص الحوار...ترشيحي في المسلسل جاء عن طريق المخرج الاستاذ ياسر سامي وطلبني لدور يرى أن الشخصية مناسبة لي وتحدث معي عن فكرة العمل، وكنت قلق جداً في البداية تجاه هذه الفكرة وهل ستنفذ بهذا الشكل بالفعل أم لا، لأن المسلسل يتحدث عن المستقبل وطوافات وأكشن يعتمد على الجرافيكس، وعند مقابلتي به جلست معه جلسة مطولة وخرجت من هذه الجلسة وأنا على اقتناع تام واطمئنان اني أمام مخرج يستطيع تنفيذ عمل مثلما نشاهد في الأفلام الأجنبي.بالتأكيد، أحببت الشخصية كثيراً لأنها مركبة وتدور في زمن مختلف ويكون لديك القدرة للاضافة لها، وخيالك يكون غير محدد بشكل معين، وهذا بالطبع في إطار كتابة المؤلف ورؤية المخرج وانه يمكن التطوير من الشخصية وهذا ظهر من خلال ملابسها واللوك الخاص بها كل هذه الأشياء أعطتني إحساس بتقديم شئ جديد.كواليس العمل كانت رائعة، والعلاقة كانت جميلة جداً بين الفنانين وبعضهم والذي قواها في البداية أثناء تصويرنا خارج مصر كنا وكأننا جروب في رحلة ونتقابل سوياً ونتعاون وهذه الرحلات تقرب الناس من بعض، وكنا محظوظين أن الفنانين على مستوى عالي من الأخلاق والموهبة وانصهرنا جميعاً وكل شخص منا يقلق على الأخر ويريده في أحسن حالة.الكيان الصهيوني ليس من حقه التدخل نحن لم نقترب منه وهذا خيال علمي وقناعات لدينا، وأنا لا أرى أن هناك أزمة واعتراضهم خاص بهم ولم يتوقف المسلسل.بالطبع توجد صعوبات لأن التجربة جديدة ونحن نقوم بتصوير غير تقليدي ونتخيل وجود أشياء غير متواجدة معنا في التصوير وتضاف بعد ذلك وهذا يعتبر تيكنيك جديد على التمثيل، ولكني أرى في العموم أن التمثيل مهمة صعبة.كنت أتمنى العمل مع العديد من اللذين أحبهم ومنهم الاستاذ أحمد زكي، ونور الشريف، فريد شوقي، رجدي أباظة وكثيرون.جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، ولكن توجد لدي أعمال أعتبرها محطات في حياتي مثل سكوت هنصور، بنتين من مصر، أهل كايرو، وتحت السيطرة، هؤلاء أعتبرهم نقلات بالنسبة لي.أتمنى تقديم جميع الشخصيات.أقدم لهم نفس النصائح التي تقدمها منظمة الصحة، والاهتمام بالنظافة وإرتداء الكمامات والابتعاد عن الازدحام، واذا لم يستدعى الأمر للخروج خليكم في البيت ويوجد بعض المناطق التي بدأت أن تفتتح والناس بدأت أن تخرج، وحالياً منتظر التوجيهات الجديدة من الدولة.السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة على الجميع وبدأت الاهتمام بها من فترة قريبة لم تستكمل شهر، ولدي صفحة على الفيسبوك وأتعامل فيها مع الجميع كأصدقاء ليا.سوف استكمل تصوير فيلم "حفلة 9" الذي كنت بدأت به بالفعل قبل رمضان مع غادة عبد الرازق وطارق لطفي وتوقف بسبب إنشغالنا وظروف كورونا، وحالياً أمامي سيناريوهان أعمل الأن على قرائتهم.