بعد حرمانية قراءة الفنجان.. يسرا تلجأ للصلاة من أجل ابنها







وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" بتعاطي "هشام" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد أنور للمخدرات رغم وجوده داخل مصحة الإدمان عن طريق شاب يتلقى العلاج بنفس المصحة ولكن دفعته "فرح" شقيقة "عهد" وتجسدها حلا شيحة أثناء زيارتها لـ "هشام" لإغواء ابن اختها بعرضه عليه أن يعطيه الهيروين داخل المصحة ويقنعه بأن العلاج ليس سهل ولم يكن له فائدة، وكانت المفاجأة أن "هشام" هو من أخبر الطبيب لينقذ المرضى من هذا الشاب لأنه من الممكن أن يفعل نفس الأمر مع شخص مدمن ضعيف أما المخدرات.



وانهارت "عهد" يسرا على ابنها الذي أدمن المخدرات، وتلجأ إلى الله وتدعوه لإعفاؤه من الإدمان وتبكي بشدة، وتعلم انها أخطئت بسبب محاولتها في علم الغيب وقراءة الفنجال، وهذا كله في الوقت الذي يتعاطي "هشام" فيه المخدات في المصحة دون علمها، لكن الطبيب المعالج لابنها تدخل في اللحظات الأخيرة قبل إعطاء هذا الشاب الهيروين لـ"هشام" وتم القبض علية.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



عرضت اليوم قناة "الحياة" حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.