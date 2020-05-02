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." ولاد إمبابة يذهبون لمقابلة أخوهم المكسيكي" دا شكلة مكسيكي قذر " مسلسل ولاد إمبابة"





بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل" ولاد إمبابة" الحلقة ٩ وذلك عبر قناة النهار دراما، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

بعد أن بدأ ولاد إمبابة رحلة البحث عن أخوهم، لتوزيع الميراث، لأن من شرط توزيع الميراث العثور علي باقي ولاد إمبابة"



وجد ولاد إمبابة أخوهم وذهبو لمقابلتة وحدث الآتي:" وجدوه يعمل مطرب، ويقوم بتسجيل أغنية في لوكيشن التصوير، فانتظروة بعدما انتهي من التصور، وبدأ عمرو رمزي يشرح له، الوصية ويبين له الأوراق التي تثبت انه أخو ولتد إمبابة،



ويراود الشك مصطفي أبو سريع فيقول:" الراجل دا أنا حاسس،إني شفتة قبل كدا،" وتقول" شمس"يا فرحتك بأخوكي المكسيكي يبت يا أفراح وتقوم بمسك خدود أخوها المكسيكي "



ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..



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https://youtu.be/0VVM_zusifE