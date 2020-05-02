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موعد برنامج قلبي اطمأن الحلقة 8 الموسم الثالث والقنوات الناقلة مع غيث

السبت 02/مايو/2020 - 12:54 ص
قلبي اطمأن
قلبي اطمأن
موعد برنامج قلبي اطمأن الحلقة 8 الموسم الثالث والقنوات الناقلة مع غيث

موعد برنامج قلبي اطمأن الحلقة 8، برنامج قلبي اطمأن مع غيث، برنامج خيرى تم إطلاقه منذ ثلاث سنوات، لا يعرف احد حتى الان هوية الشخص الذى يقدمه فهو يطلق على نفسه اسم غيث، ويحمل على كتفه علم دولة الإمارات العربية، ويجوب البلاد العربية بحثا على اكثر الاسر حاجه وتقديم المساعدات لهم، ويحمل البرنامج شعار مميز منذ بداية عرضه يحمل شعار الدنيا لسه بخير والناس للناس.


موعد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات الناقلة

يتكون البرنامج من ثلاثون حلقة تعرض يوميا في شهر رمضان المبارك على شاشة قناة أبو ظبى الإماراتية ، حيث يتم عرض الحلقه اليوميه فى تمام الساعة السادسة وربع بتوقيت الإمارات، الموافق الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية الرابعة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوريا والأردن وفلسطين، ويعاد البرنامج فى اليوم التالى فى تمام الساعة الثانيه عشر وربع بتوقيت الامارات، الحادية عشر وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.


برنامج قلبي اطمأن الحلقة الثامنة

وينتظر الجمهور المتابع للبرنامج عرض الحلقة الثامنة اليوم على قناه ابو ظبى الإماراتية، حيث يقوم غيث بالبحث فى جميع الدول العربية عن اكثر الاسر حاجه الى المساعده، ولا يعرف احد حتى الان من يقوم بتمويل هذا البرنامج منذ انطلاقه من ثلاث سنوات، مما يجعل البعض انها صدقات سرية.

ويعتبر البرنامج من أشهر البرامج العربية التى تذاع فى رمضان، حيث أعجب به جميع الاشخاص فى الدول الغربية بسبب فكرة البرنامج الهادفة والتى تحث على فعل الخير، ومساعدة المحتاجين.


تردد قناه ابو ظبى الناقة لبرنامج قلبى اطمن

وتتميز قناه ابو ظبى بقوه الاشارة وجودة الصورة، كما تبث على جميع الاقمار الصناعية التي تصل اشارتها الى جميع الدول العربية، ويمكن استقبال اشارة القناة عن طريق ضبط إحداثيات جهاز الاستقبال على ترددات قناه أبوظبى.

تردد قناة أبوظبي 2020 

القمرالترددFEC/SRالجودة
نايل سات11938 (V)27500 – 5/6SD
نايل سات12467 (H)27500 – 2/3HD
عرب سات11804 (H)27500 – 3/4SD
هوت بيرد12475 (H)29900 – 3/4SD

اسم القناة على قائمة القنوات "Abu Dhabi"

موعد برنامج قلبي اطمأن الحلقة 8 الموسم الثالث والقنوات الناقلة مع غيث

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